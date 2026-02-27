Detenido por robo en Pocito: intentó robar un estéreo de un auto

Un hombre de 40 años, identificado como Olivares, fue detenido en Pocito por intentar robar un estéreo de un auto Fiat Duna, propiedad de un masculino.

La policía recibió un llamado de alerta y al llegar al lugar, encontró a Olivares en el suelo, junto a una bicicleta y con un estéreo en la mano. El propietario manifestó que había sorprendido a Olivares intentando robar el estéreo de su auto y lo había aprehendido.

Se constató que la puerta del auto había sido violentada y se inició el procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo.

El Ayudante Fiscal, Dr. Cerutti Andres, de la UFI de Flagrancia, se hizo presente en el lugar y ordenó la detención de Olivares.