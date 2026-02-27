Detenido por robo en Pocito: intentó robar un estéreo de un auto

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
estereo

Un hombre de 40 años, identificado como Olivares, fue detenido en Pocito por intentar robar un estéreo de un auto Fiat Duna, propiedad de un masculino.

La policía recibió un llamado de alerta y al llegar al lugar, encontró a Olivares en el suelo, junto a una bicicleta y con un estéreo en la mano. El propietario manifestó que había sorprendido a Olivares intentando robar el estéreo de su auto y lo había aprehendido.

Se constató que la puerta del auto había sido violentada y se inició el procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo.

El Ayudante Fiscal, Dr. Cerutti Andres, de la UFI de Flagrancia, se hizo presente en el lugar y ordenó la detención de Olivares.

Más historias

ladron 20

Detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego en Rawson

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
brigada norte

Recuperan antenas robadas: detienen a sospechoso en Capital

EL REPORTERO 27 de febrero de 2026
jaulas

Operativo en San Carlos: recuperan aves autóctonas y desmantelan invernadero de cannabis

EL REPORTERO 26 de febrero de 2026