Detenido por tenencia ilegítima de arma de fuego en Rawson

La Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la Villa Hipódromo, Rawson, donde se detuvo a un hombre mayor de edad, identificado como Yacante, por tenencia ilegítima de arma de fuego.

La investigación, que se encontraba en curso, determinó que Yacante poseía un arma de fuego calibre 32, apta para el disparo, en su domicilio. La policía, con la correspondiente medida judicial, allanó el domicilio y secuestró el arma.

Yacante fue detenido y trasladado a Central de Policía, donde se encuentra a la espera de la audiencia ante el juez. La Unidad Fiscal Genérica intervino en la causa y ordenó el secuestro del arma y la detención de Yacante, imputándole el delito de Tenencia Ilegítima de arma de fuego.