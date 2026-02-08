Detenido tras robarle el celular a una menor

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la tarde de hoy en Villa Lourdes, acusado de robar un celular a un menor de 15 años.

Según fuentes policiales, el personal de la Comisaría 23° fue comisionado al lugar del hecho, donde un transeúnte alertó sobre el robo de un celular en la calle Dorrego y Laprida. La policía logró aprehender al acusado, identificado como Alcusero, de 28 años, quien tenía en su poder un teléfono iPhone 11 blanco.

El Ayudante Fiscal, Dr. Martin Morando, mantuvo comunicación con la Fiscal de Turno, Dra. Virginia Branco, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.