Detenidos por exhibicionismo y tenencia de estupefacientes en Villa Obrera

EL REPORTERO 4 de febrero de 2026
droga 2

Dos hombres de 22 y 23 años, identificados como Tanten y Alaniz, fueron detenidos en Villa Obrera por exhibicionismo y tenencia de estupefacientes.

La policía se encontraba realizando recorridos de prevención en el sector cuando fue comisionada a constituirse en calle El Paisano y calle El Domador, lugar donde se reportaban dos sujetos realizando exhibicionismo.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales identificaron a los dos hombres, que coincidían con las características aportadas. Al realizarles un palpado de urgencia, se encontró en posesión de Alaniz 10 cigarrillos caseros de marihuana, 21 bolsas de plástico con sustancia blanca, una bolsa de plástico con sustancia vegetal que emanaba olor a marihuana, papelillos para armar y la suma de $94.800 pesos argentinos.

Se comprobó que Alaniz tenía dos pedidos de captura. La causa se encuentra a cargo del Departamento de Drogas Ilegales, y se inició el legajo por infringir la ley 23737.

