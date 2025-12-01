Detenidos por robo en carrito de comidas en Rawson

La Policía detuvo a dos hombres por robo en un carrito de comidas en la zona de Rawson. Videla (18) y Brotier (24) fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos sustrayendo efectos del carrito de comidas «A LA CHAPA», ubicado en calle Lemos entre calle Sívori y calle Calvento.

Los sospechosos fueron vistos corriendo hacia el interior del Barrio La Estación, llevando cables y mercadería en sus manos. La Policía los encontró en el Playón del Cedi, barrio La Estación, cortando cables, y los aprehendió.

Los efectos fueron reconocidos por el propietario. El carrito se encontraba violentado en uno de sus frentes, lugar por donde los aprehendidos habían ingresado para sustraer los efectos.

El Ayudante Fiscal, Dr. Flores Mauricio, de la UFI Flagrancia, se hizo presente en el lugar y dio inicio al procedimiento especial de flagrancia.