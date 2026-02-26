Detenidos y recupero de bicicletas robadas en Chimbas

Dos hombres, Sánchez, de 26 años, y Hernandez de 17 años, fueron detenidos en Chimbas por hurto agravado por escalamiento y participación de un menor de edad.

La policía recibió una alerta sobre dos sujetos sospechosos en bicicletas y los interceptó en el Barrio Aranales. Los detenidos arrojaron las bicicletas y huyeron, pero fueron aprehendidos en la zona.

Las bicicletas, una Jamis y una Cannondale, fueron recuperadas y se determinó que habían sido robadas del fondo de un domicilio en el Barrio Porres. El Ayudante Fiscal, Dr. Solera Alejandro, de la UFI de Flagrancia, inició el procedimiento especial de flagrancia.

El menor de edad, Hernandez Astudillo, fue trasladado al, Centro de Admisión y Derivación (CAD), por disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.