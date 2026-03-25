Detienen a conductor de motocicleta robada en Rivadavia

EL REPORTERO 25 de marzo de 2026
moto robada 20

La policía de San Juan, a través de la Comisaría 34°, detuvo a Olmos (20) por conducir una motocicleta Yamaha YBR 125 cc, color negra, con pedido de secuestro por robo.

El hecho ocurrió durante un operativo vehicular en calle Comercio, Rivadavia, donde la policía detuvo a la motocicleta por falta de documentación y luces. Al verificar el estado del rodado, se descubrió que tenía pedido de secuestro a cargo del Tercer Juzgado de Instrucción.

La policía consultó a la base SIFCOP y se confirmó el pedido de secuestro. Olmos no contaba con seguro obligatorio ni documentación del vehículo.

La motocicleta fue retenida y radiada de circulación, y Olmos quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas. El caso fue comunicado al Fiscal de UFI Delitos Contra la Propiedad, Dr. Cristian Catalano.

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