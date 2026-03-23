Detienen a sospechoso de hurto simple en Rawson
La policía de San Juan, a través del personal de la Comisaría 28, detuvo a Ortiz (27) por hurto simple en Villa Hipódromo, Rawson.
El hecho ocurrió cuando la policía recibió una alerta sobre un sujeto que había ingresado a un domicilio y sustraído una bicicleta tipo playera de color verde. La policía logró encontrar a Ortiz con la bicicleta y un par de zapatillas de niño que no eran de su propiedad.
El dueño de los objetos, identificó los objetos como de su propiedad y manifestó que habían sido sustraídos de su domicilio.
La policía aprehendió a Ortiz y lo puso a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Oscar Oropel, por hurto simple.