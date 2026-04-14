DGR informa la prórroga de vencimientos y beneficios del Impuesto Automotor 2026

Además los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan.

La Dirección General de Rentas (DGR), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informa que se ha dispuesto la prórroga del cronograma de pagos correspondiente al Impuesto Automotor 2026, mediante Resolución N° 0616-DGR-2026.

Vencimientos Impuesto Automotor 2026 (prorrogados)

Pago anual : 6 de mayo.

: 6 de mayo. Pago semestral: 1ª cuota: 7 de mayo y 2ª cuota: 14 de agosto.

7 de mayo y 14 de agosto. Cuotas mensuales: 1ª cuota: 8 de mayo.

Cuotas mensuales: vencen alrededor del día 20 de cada mes.

Beneficios y descuentos

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas (Res N° 0306-SHF-2026), se mantienen importantes beneficios para los contribuyentes del Impuesto Automotor:

15% de descuento por Buen Contribuyente, para quienes hayan cancelado hasta el 31 de diciembre de 2025 (descuento incorporado en la boleta).

15% de descuento por pago anual.

5% de descuento por pago semestral.

15% de descuento por adhesión al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento por pago a término a través de la página web de la Dirección General de Rentas.

Además, los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual y semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.

La DGR recuerda que la gestión de pagos es digital. Los contribuyentes pueden realizar sus trámites sin necesidad de asistencia presencial al Centro Cívico, accediendo a la página web https://rentas.dgrsj.gob.ar/ con su clave de ciudadano digital (CIDI).