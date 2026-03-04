«Día de los hermanos»

Desde hace un tiempo en Argentina se eligió el 4 de marzo para celebrar el «Día del Hermano», a pesar de que la mayoría de los países del mundo lo festeja el 5 de septiembre. La fecha fue propuesta por un grupo de católicos para rendir homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, en el aniversario de su fallecimiento.

Esta celebración no fue pensada solamente por las relaciones de sangre, sino que busca destacar una jornada consagrada a la solidaridad evangélica; a ver al otro como un par y ayudarlo como si fuera un hermano.

Los hermanos también forman parte de la identidad de las personas.

Teresa de Calcuta fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento, en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte, el 5 de septiembre de 1997, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.

El Papa Francisco y los hermanos

«Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera». El papa Francisco parafraseó el libro de Martín Fierro en el cierre de su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas a fines del año pasado.

Los hermanos sean unidos

porque ésa es la ley primera,

tengan unión verdadera,

en cualquier tiempo que sea,

porque si entre ellos pelean

los devoran los de afuera.

Se trata de la estrofa más conocido del célebre libro de José Hernández, que en 1872 escribió El Gaucho Martín Fierro» y en 1879 «La vuelta de Martín Fierro».