Dictan un nuevo curso de alfabetización en Inteligencia Artificial

A través de un formulario digital quedaron abiertas las inscripciones para la cuarta cohorte del curso de Alfabetización IA, para mayores de 16 años.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura de una nueva cohorte para el curso Alfabetización en IA, para mayores de 16 años, que comienza el lunes 4 de mayo. Esta iniciativa surge a partir del convenio que firmó el Gobierno de San Juan con Eidos Global.

La cursada es 100% online, con una duración total de 10 horas que se distribuyen en 2 horas sincrónicas por semana durante 2 semanas y 6 horas asincrónicas durante dos semanas, en días y horarios a elección del alumno.

El alumno podrá realizar las clases el día lunes, miércoles o viernes y el horario puede ser de 10 a 12 horas, 14 a 16 horas o 18 a 20 horas (sujeto a modificaciones por razones de cupo). Las clases finalizan el 22 de mayo.

El programa de este curso está disponible en el siguiente link.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente link.