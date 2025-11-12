Diputados participaron en la entrega de computadoras educativas en Albardón

El lunes 3 de noviembre, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, acompañó al gobernador Marcelo Orrego en el acto de entrega de computadoras a estudiantes de escuelas primarias del departamento Albardón. También participaron los legisladores Alejandra Leonardo, Gustavo Usin y Pedro Albagli.

La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela Juan Mantovani, donde fueron beneficiados alrededor de 1.200 alumnos de quinto y sexto grado, pertenecientes a doce instituciones educativas, en el marco del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”.

Con esta nueva entrega, el programa ya alcanzó las 23.000 computadoras distribuidas entre alumnos y docentes de los departamentos Albardón, Santa Lucía, Ullum, Zonda, Pocito, Valle Fértil, Angaco, San Martín, Chimbas, Caucete, Capital, Rawson, Jáchal, Iglesia y Calingasta. En los próximos días, la iniciativa continuará en el resto de los departamentos.

Durante su discurso, el gobernador Orrego destacó: «El futuro de San Juan está definitivamente ligado a la educación. En apenas veinte meses de gestión, nos tocó administrar la provincia en el peor contexto económico de la Argentina, con solo el 60 % de los recursos de otras administraciones. Aun así, seguimos adelante, cubriendo fondos nacionales que ya no llegan, implementando políticas como la digitalización Domingo Faustino Sarmiento y el boleto educativo gratuito. Porque creemos en la movilidad social ascendente y en que todo comienza en las aulas, donde se forja el porvenir de nuestros hijos y de la provincia».

El programa “Maestro de América” ya concretó la entrega de más de 5.000 notebooks a docentes de nivel primario —de gestión estatal y privada— con el objetivo de acompañar su labor con equipamiento y formación digital de calidad, fortaleciendo el trabajo pedagógico en el aula.

El acto en la Escuela Mantovani tuvo un momento especial cuando se concretó la entrega número 23.000 (sumando las computadoras destinadas a estudiantes y docentes). Una sirena marcó el hito y los presentes celebraron con aplausos el avance del programa, que por primera vez en la historia provincial distribuye equipamiento tecnológico de forma simultánea tanto a maestros como a alumnos.

Participaron del evento estudiantes de las escuelas Vicente López y Planes, Villicum, Camilo Rojo, Juan Mantovani, Regimiento de Patricios, Vicecomodoro Gustavo Marambio, Benita Dávila de los Ríos, Provincia de Jujuy, Ejército de los Andes, José María Paz, Adán Quiroga y Juan Gregorio de Las Heras.

Asimismo, la Dirección de la Niñez recibió 12 netbooks, destinadas a los niños bajo su guarda en instituciones que dependen del Gobierno provincial.

Las computadoras fueron adquiridas por el Gobierno de San Juan con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que intervino en los procesos de compra y control de calidad. Cada equipo incluye más de 30 aplicaciones educativas en áreas como Lengua, Matemática, Ciencias, Arte, Robótica e Inclusión, entre ellas LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint, además de herramientas accesibles como Eviacam, Arasuite y OpenBoard.

Los dispositivos también incorporan entornos de exploración de Inteligencia Artificial sin conexión (offline), con modelos como Llama3, Phi y Mistral, que permiten a los estudiantes aprender de manera segura y responsable sobre esta tecnología.