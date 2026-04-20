Diputados sesionaron en comisiones

En la mañana del lunes 20 de abril, los legisladores integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Justicia y Seguridad, y Hacienda y Presupuesto llevaron a cabo sus respectivas reuniones para abordar diversos proyectos.

Reunión conjunta con la presencia del secretario de Seguridad

En primer término, tuvo lugar la reunión conjunta de las comisiones de LAC y Justicia y Seguridad, encabezadas por sus presidentes, el diputado Juan de la Cruz Córdoba y la diputada Marcela Quiroga, respectivamente. En la ocasión, participaron el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la asesora letrada de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, Virginia Sánchez; y la subdirectora del CISEM, Antonela Álvarez.

Estuvieron presentes también los legisladores Federico Rizo, Mario Herrero, Enzo Cornejo, Fernanda Paredes, Alejandra Leonardo, Fernando Patinella, Pedro Albagli, Franco Aranda, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós, Leopoldo Soler y Graciela Seva.

Durante el encuentro, trataron el expediente 648/26, proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que propone modificar el artículo 48 de la Ley Nº 298-R, el cual integra el régimen disciplinario aplicable al personal policial de la provincia. La iniciativa tiene origen en las actuaciones administrativas promovidas en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial a partir del análisis de la aplicación del régimen vigente. Se ha advertido que la inhabilitación automática para la realización de servicios adicionales de vigilancia, prevista como consecuencia accesoria de la sanción de suspensión, produce en determinados supuestos efectos que resultan desproporcionados en relación con la entidad de la falta cometida.

En particular, la experiencia recogida en la gestión administrativa ha puesto de manifiesto que la aplicación uniforme de dicha inhabilitación, aun frente a sanciones de corta duración o derivadas de infracciones de carácter leve, genera una restricción prolongada del acceso a ingresos complementarios que forman parte de la retribución habitual del personal policial, sin una adecuada correspondencia con la finalidad disciplinaria perseguida por la norma.

El proyecto que se eleva se sustenta en los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones, seguridad jurídica y protección del trabajo, procurando un equilibrio adecuado entre la potestad disciplinaria del Estado y los derechos del personal alcanzado por el régimen sancionatorio. En ese marco, la modificación propuesta delimita con mayor precisión los supuestos en los que corresponde la aplicación de la sanción accesoria de inhabilitación para la realización de servicios adicionales, preservando la potestad disciplinaria estatal y asegurando una respuesta normativa más equilibrada y acorde con la gravedad de la conducta sancionada. Por otro lado, la aplicación de la sanción accesoria de inhabilitación por un plazo de seis meses implica que la autoridad policial no pueda disponer de dicho personal durante el periodo de suspensión, lo que impide su asignación a servicios adicionales destinados al cumplimiento de funciones de máxima seguridad, las cuales constituyen una labor esencial para la sociedad.

Posteriormente, se analizó el expediente 870/26, un proyecto de Comunicación presentado por el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, arbitre los medios necesarios para dar curso al pedido en el cual se expresa la necesidad y urgencia para la comunidad de dotar de equipamiento y poner en funcionamiento cámaras de videovigilancia en el departamento 25 de Mayo, mediante el CISEM (Centro Integral de Seguridad, Emergencias y Monitoreo 911). Esto brindará respuesta ante situaciones urbanas, civiles y viales, siendo de gran importancia para la comunidad en el marco de las políticas de seguridad pública orientadas a mejorar nuestras fuerzas de seguridad en el departamento 25 de Mayo.

Durante el encuentro, el secretario de Seguridad respondió las consultas de los legisladores respecto a estos dos asuntos.

Comisión de Hacienda y Presupuesto

Más tarde se llevó a cabo la reunión de Hacienda y Presupuesto, presidida por su titular, la diputada Rosana Luque. Estuvieron presentes también los diputados Franco Aranda, María Lascano, Juan Carlos Quiroga Moyano, Stella Caparrós, Alejandra Leonardo, Mario Herrero, Marisa López, Gustavo Usín y Miguel Vega.

En la oportunidad, los legisladores tomaron conocimiento del expediente 671/26 sobre la «Memoria Anual del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan», correspondiente al Ejercicio 2025; y el expediente 673/26 referido a los Presupuestos Plurianuales 2026, 2027 y 2028, acompañado de la información complementaria pertinente.

Finalmente, analizaron el expediente 2977/25 sobre el proyecto de ley de aprobación del Convenio celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), en el marco del Programa de Capacitación Cooperativo Permanente. El objetivo general de este acuerdo es fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y sociales de las cooperativas, a través de un programa de capacitación permanente que fomente la participación activa, la autogestión y la sostenibilidad de las organizaciones.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras /Pablo Carelli