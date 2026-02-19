División Armamento celebró un nuevo aniversario de creación

La División Armamento de la Policía de la Provincia de San Juan conmemora un nuevo aniversario de su creación. Para ello, en la mañana de hoy, se realizó un acto en sus instalaciones, en alusión a los 7 años de su fundación. El encuentro estuvo encabezado por la subjefe de policía; Comisario General Lic. Cintia Álamo, jefes de áreas y dependencias, Capellán de la institución, personal policial de distintas jerarquías y familiares.

La División Armamento cuenta con un equipo de profesionales capacitados y certificados en el manejo y mantenimiento de armas de fuego, incluyendo peritos armeros certificados y instructores de tiro balístico avalados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Ellos recibieron certificados en reconocimiento a su labor diaria.

Entre sus funciones, la división lleva inventarios detallados de armas de fuego y munición, realiza la limpieza, mantenimiento y reparación de las armas, y se encarga de la recarga de cartuchos y preparación del municionamiento necesario para prácticas de tiro o perfeccionamientos tácticos.

La División Armamento es un área técnica de apoyo interno fundamental para que la Policía funcione correctamente con armas y equipos seguros, confiables y bien administrados. Su labor es esencial para garantizar el correcto control, mantenimiento y provisión del material logístico indispensable para el cumplimiento de la función policial.

Fuente: https://conlagente.com.ar/wp-admin/post.php?post=94688&action=edit