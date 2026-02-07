Docentes: «Paritaria pasó a cuarto intermedio»

EL REPORTERO 7 de febrero de 2026
aula vacia dos

La paritaria pasó a 4to intermedio hasta el próximo jueves. El Gobierno desarrolló una explicación del estado de situación general de la Provincia y habiendo escuchado a los gremios, se les informó la voluntad de efectuar aumentos salariales en marzo y en junio.

Los gremios por su parte manifiestan la necesidad de recibir una propuesta salarial lo antes posible y expresan los reclamos sobre trámites, expedientes y pedidos de carácter académico como la titularizacion que se esta llevando cabo y otros items.

Una vez realizado los cálculos económicos de los items solicitados por los gremios, se elevará la propuesta concreta por parte del Gobierno.

