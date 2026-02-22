Dos hombres de 31 y 30 años fueron detenidos en la noche de ayer en la ciudad de San Juan, acusados de robar una sierra ingletadora en una vivienda.

El hecho ocurrió en la calle Fray Mamerto Esquiú este, donde el damnificado, de 36 años, denunció que un sujeto había ingresado a su vivienda y le había robado la herramienta. La policía de la Comisaría 3° llegó al lugar y aprehendió a Rodríguez Leiva, de 31 años, y Sánchez Olivares, de 30 años, quienes se encontraban en un vehículo Peugeot Partner.

La sierra ingletadora fue encontrada en la calle Hoiggin, a 20 metros de la Avenida Rawson, donde uno de los detenidos intentó recuperarla. El Ayudante Fiscal, Dr. Alejandro Díaz, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo Agravado por Escalamiento. Los detenidos se encuentran a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/dos-detenidos-por-robo-agravado-en-capital/