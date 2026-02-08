Dos detenidos por robo en una vivienda en Rawson

Dos hombres de 28 y 36 años, identificados como Castro y Páez, fueron detenidos en Rawson por robo en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en calle Alma Fuerte, cuando la damnificada de 28 años, denunció el robo de una garrafa color violeta de 10kg y otros efectos. Al notar el faltante, salió a la vereda y reconoció a los sospechosos, quienes tenían los efectos en su poder y emprendieron la huida hacia el Este.

La damnificada comenzó a perseguir a los individuos, observando que cruzaron el conector sur e ingresaron a una casa precaria, previo a dejar tirada la garrafa en la vía pública. La policía fue alertada y logró aprehender a Castro y Páez, recuperando los objetos.

Según informó la policía, los detenidos se encuentran a disposición de la UFI Flagrancia.