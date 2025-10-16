Dos mujeres, dos historias que nos inspiran

EL REPORTERO 16 de octubre de 2025
Orrego emprendedoras 1

Recibí a las dos santaluceñas que nos representarán como Emprendedoras del sol, manifestó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego.

🌋Sabrina Tello lidera un emprendimiento familiar de premoldeados en cemento granulado volcánico. Sus parrilleros, mesas y piezas rústicas se destacan por su diseño y practicidad a la hora de instalarlos.

🍫Gabriela Vega Pasteleria , creadora de Las Mulatas, combina tradición y sustentabilidad con sus alfajores regionales y cuencos de economía circular ♻️. Cada material reciclado cobra nueva vida a través de sus manos.

🌿 Ambas son ejemplo de esfuerzo y compromiso por el medio ambiente. Nos representarán en la Fiesta Nacional Del Sol con identidad local, creatividad y visión sustentable.

Gracias por visitarme y por inspirar con su ejemplo 🙌 ¡Santa Lucía brilla junto a ustedes! ✨

