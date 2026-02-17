Dos sujetos aprehendidos por robo en vivienda de Chimbas

Dos hombres de 23 y 19 años, fueron detenidos en la noche del 15 de febrero en el barrio Arenales, Chimbas, por robo agravado.

Según la denuncia, los acusados fueron sorprendidos por personal policial de la Comisaría 26° mientras intentaban escapar con objetos robados de una vivienda en la calle Ramon Godoy.

Los efectivos policiales observaron a los sospechosos llevando bolsas y un maletín, y al intentar interceptarlos, estos arrojaron los objetos y se dieron a la fuga.

La persecución culminó con la aprehensión de los acusados en un descampado cercano, donde se encontraron los objetos robados, incluyendo un parlante, una campera, un bolso, un baúl de estéticay otros objetos de valor.

La víctima se presentó en el lugar y reconoció los objetos como suyos, denunciando que habían sido robados de su vivienda.

El caso es intervenido por la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Mendoza Gustavo, y se espera que se realicen más investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.