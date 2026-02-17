Dos sujetos aprehendidos por robo en vivienda de Chimbas

EL REPORTERO 17 de febrero de 2026
robo 3

Dos hombres de 23 y 19 años, fueron detenidos en la noche del 15 de febrero en el barrio Arenales, Chimbas, por robo agravado.

Según la denuncia, los acusados fueron sorprendidos por personal policial de la Comisaría 26° mientras intentaban escapar con objetos robados de una vivienda en la calle Ramon Godoy.

Los efectivos policiales observaron a los sospechosos llevando bolsas y un maletín, y al intentar interceptarlos, estos arrojaron los objetos y se dieron a la fuga.

La persecución culminó con la aprehensión de los acusados en un descampado cercano, donde se encontraron los objetos robados, incluyendo un parlante, una campera, un bolso, un baúl de estéticay otros objetos de valor.

La víctima se presentó en el lugar y reconoció los objetos como suyos, denunciando que habían sido robados de su vivienda.

El caso es intervenido por la UFI Flagrancia, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Mendoza Gustavo, y se espera que se realicen más investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/dos-sujetos-aprehendidos-por-robo-en-vivienda-de-chimbas/

Más historias

marihuana plantas

Secuestran plantas de marihuana en Barrio Las Pampas

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
celular robado 5

Hombre detenido tras dos robos en pleno centro

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026
auto robado5

Detenido por intento de robo de vehículo en Rawson

EL REPORTERO 15 de febrero de 2026