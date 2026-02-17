Eclipse solar anular del martes 17 de febrero

El “anillo de fuego”. El fenómeno astronómico mostrará un aro luminoso. Algunas regiones del hemisferio sur podrán observar solo una fracción del espectáculo

El 17 de febrero, el cielo antártico será escenario de un espectáculo astronómico singular: un eclipse solar anular formará el característico “anillo de fuego” cuando la Luna pase frente al Sol y deje visible solo un delgado aro de luz. Este fenómeno, visible en su totalidad solo en una franja limitada del continente helado, marcará el inicio de una serie de eventos celestes que atraerán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo. La fase máxima del eclipse durará poco más de dos minutos, y la NASA destaca la importancia de observar el evento con protección ocular adecuada.

No solo representa una oportunidad para contemplar uno de los eventos más impactantes del calendario astronómico de 2026, sino que también inaugura un año repleto de acontecimientos destacados. Eclipses lunares, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias conforman una agenda que promete experiencias únicas para quienes sigan el desarrollo del firmamento a lo largo del año.

Dónde se podrá ver el eclipse solar anular del 17 de febrero

La zona de anularidad del eclipse, donde podrá verse el anillo en todo su esplendor, se ubicará exclusivamente en una región limitada de la Antártida, dentro de un corredor de unos 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho, donde la Luna cubrirá cerca del 96% del disco solar. Fuera de esa franja, el fenómeno se apreciará como un eclipse solar parcial en otras partes de la Antártida, el sur de Argentina y Chile, como Tierra del Fuego y Punta Arenas, y en áreas del sur de África.

El cronograma detalla que la fase parcial comenzará a las 6:56 a. m. (9:56 GMT), hora local argentina, y concluirá a las 11:27 a. m. (14:27 GMT). Se espera que el “anillo de fuego” sea visible solo para quienes se encuentren dentro de la franja de anularidad, que recorre una zona remota del este de la Antártida, lejos de bases habitadas o regiones accesibles. Observadores en el sur de Sudamérica, África, el Atlántico Sur, el Índico y parte del Pacífico verán cómo la Luna cubre una porción del Sol, sin llegar a formar el característico aro luminoso.

La NASA subraya la importancia de emplear protección ocular adecuada durante toda la observación de un eclipse solar, ya que mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto por la Luna, puede provocar daños graves e irreversibles en la vista. Recomiendan utilizar siempre gafas para eclipse certificadas o filtros solares homologados, tanto para la observación a simple vista como para el uso de binoculares, cámaras o telescopios. También sugiere métodos de observación indirecta, como proyectores estenopeicos. Se trata de una caja con un pequeño agujero para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie y observar el eclipse, con el fin de evitar cualquier exposición directa a la radiación solar.

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no logra cubrirlo por completo porque se encuentra más lejos de la Tierra y se ve más pequeña en el cielo. Por eso, la silueta lunar deja visible un aro de luz solar alrededor, lo que forma el característico “anillo de fuego”.

La NASA describe que, en contraste, un eclipse solar total tiene lugar cuando el satélite terrestre cubre por completo el disco solar. Durante este fenómeno, se oscurece el cielo y se puede ver la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol. Solo durante la totalidad de un eclipse solar total, los observadores pueden retirar brevemente las gafas de protección, ya que en todos los demás casos, la observación directa de la estrella sin filtros especiales puede provocar daños oculares graves.

Por otro lado, un eclipse solar parcial sucede cuando la alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol no es perfecta, por lo que solo una parte del Sol resulta cubierta. La NASA enfatiza que, durante un eclipse parcial, la forma del astro adopta una silueta similar a una media luna, y en ningún momento se forma el anillo luminoso característico del eclipse anular.

Existen también los llamados eclipses solares híbridos, que alternan entre fases anulares y totales conforme la sombra lunar recorre la superficie terrestre, debido a la curvatura de la Tierra. La agencia espacial estadounidense destaca la relevancia científica de los eclipses, ya que permiten estudiar la corona solar y los efectos del Sol sobre la atmósfera terrestre. Son cruciales para investigaciones sobre la estructura solar, la ionosfera y el comportamiento de partículas cargadas en el entorno espacial terrestre.

Próximos eventos astronómicos del año

El calendario astronómico para 2026 anticipa una agenda destacada de fenómenos celestes. Además del eclipse solar anular del 17 de febrero, el año incluirá otros eventos de interés:

El 3 de marzo , un eclipse lunar total teñirá la Luna de tonos rojizos, fenómeno visible en partes de América , islas del Pacífico , Asia y Oceanía .

, un teñirá la de tonos rojizos, fenómeno visible en partes de , islas del , y . El 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar total que cruzará Groenlandia , Islandia , Rusia , Portugal y España . En la franja de totalidad, el Sol quedará completamente cubierto por la Luna , mientras que parte de Europa , África y América del Norte presenciará un eclipse parcial.

ocurrirá un que cruzará , , , y . En la franja de totalidad, el quedará completamente cubierto por la , mientras que parte de , y presenciará un eclipse parcial. El 28 de agosto, un eclipse lunar parcial cubrirá hasta el 96% del disco lunar, observable en América, África, Europa y Oriente Medio.

Luego del eclipse anular, el 28 de febrero seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) serán visibles tras la puesta de Sol en lo que se conoce como “desfile planetario”. El calendario también incluye lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas en mayo y las Geminidas en diciembre, junto con acercamientos de cometas destacados, lo que promete un año de gran actividad para los aficionados a la astronomía.

Fuente: Infobae