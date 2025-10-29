Economía brinda un servicio que permite activar licencias de notebooks educativas

En el marco de los operativos territoriales San Juan Cerca, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia amplió los servicios que brinda a la comunidad con una nueva propuesta destinada a facilitar el acceso y uso de las herramientas digitales educativas.

Desde ahora, los ciudadanos que hayan recibido sus notebooks o netbooks del programa “Maestro de América”, impulsado por el Gobierno de San Juan, pueden acercarse al stand del Ministerio de Economía para realizar la activación de licencias y dejar sus equipos listos para su uso.

El servicio, que se encuentra disponible exclusivamente en el espacio del Ministerio dentro de los operativos, busca acompañar a docentes y estudiantes en la incorporación efectiva de las tecnologías al aprendizaje y garantizar que los dispositivos entregados se encuentren plenamente operativos.

Durante el operativo desarrollado el pasado martes en el departamento Ullum, numerosos vecinos aprovecharon esta posibilidad y llevaron sus computadoras para completar el proceso de activación. Gracias al trabajo conjunto de los equipos técnicos, los dispositivos quedaron habilitados para su uso inmediato, lo que fue ampliamente valorado por la comunidad.

Para quienes no puedan asistir a los próximos operativos, se recuerda que también pueden realizar consultas o resolver inconvenientes relacionados con las licencias en el Depósito del Ministerio de Educación, ubicado en Lateral de Circunvalación e Hipólito Yrigoyen, Santa Lucía, en el horario de 8 a 19 horas.

La propuesta tuvo una excelente recepción por parte de los vecinos y continuará presente en los próximos operativos del año, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la educación pública.