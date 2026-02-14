Educación acreditó los pagos del Operativo Aprender y de Ateneos

EL REPORTERO 14 de febrero de 2026
docentes 1

El Ministerio de Educación informa que ya están disponibles los pagos correspondientes a quienes participaron del Operativo Aprender Primaria y de los Ateneos.

El Ministerio de Educación comunica que se efectuaron las acreditaciones para los distintos roles que formaron parte del Operativo Aprender, incluyendo veedores, aplicadores urbanos y rurales, coordinadores y observadores.

Asimismo, se informa que también se encuentran acreditados los pagos vinculados a los Ateneos 5; 6; 7 y 8, incluyendo el reconocimiento por asistencia perfecta.

Los docentes y profesionales alcanzados por estas instancias pueden verificar la acreditación a través de los medios habituales. Ante cualquier consulta administrativa, podrán dirigirse a las áreas correspondientes del Ministerio de Educación.

