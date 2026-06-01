Efemérides del 1 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Día Mundial de las Madres y los Padres

– Día Mundial de la Leche

– Día de la Provincia de Tierra del Fuego

1252 – Es proclamado Rey de Castilla y León Alfonso X, «El sabio».

1495 – Primer escrito que menciona el whisky escocés.

1533 – Los españoles fundan la ciudad de Cartagena de Indias, en la actual Colombia.

1604 – Los ingleses crean la Compañía de las Indias, con la que comienza el imperio colonial de Gran Bretaña.

1638 – Primer terremoto registrado en Estados Unidos (en Plymouth).

1811 – El general argentino José Rondeau pone sitio a Montevideo.

1816 – José Gaspar Rodríguez de Francia es nombrado «dictador perpetuo» por el Congreso de Paraguay.

1829 – Muere el Cnel. Juan Ramón Estomba, fundador de Bahía Blanca.

1874 – Nace Macedonio Fernández, poeta y autor argentino.

1893 – Premiere de «Falstaff» en Berlín.

1914 – Se realiza el III Censo Nacional de Población en Argentina: 7.885.237 habitantes.

1916 – Primera Guerra Mundial: culmina la batalla de Jutlandia entre la flota británica y la alemana (la primera logra conservar su supremacía naval).

1920 – Se inaugura en Berlín la primera exposición universal del dadaísmo.

1921 – Se funda el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, de Mendoza (Argentina).

1924 – La fábrica Ford de Detroit pone en el mercado el automóvil número 10.000.000.

1926 – Nace Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1937 – Nace Morgan Freeman, actor estadounidense.

1938 – Se comienza a publicar la historieta «Superman».

1941 – Alemania prohíbe todas las publicaciones católicas.

1945 – Segunda Guerra Mundial: los aliados bombardean Osaka, Japón.

1946 – Es detenido y fusilado en Bucarest como criminal de guerra el dictador rumano Ion Antonescu.

1947 – Nace Ron Wood, guitarrista británico, de la banda The Rolling Stones.

1958 – Charles De Gaulle asume como premier de Francia.

1966 – Nace Abel Balbo, futbolista argentino.

1966 – Nace Iliana Calabró, actriz argentina.

1968 – Muere Helen Keller, escritora estadounidense sorda, ciega y muda.

1970 – Nace Marley (Alejandro Wiebe), conductor de televisión y productor argentino.

1974 – Nace la cantante Alanis Morissette.

1978 – Comienza el Mundial de Fútbol en Argentina

1987 – El primer ministro libanés, Rashid Karami, muere asesinado por la explosión de una bomba en el helicóptero que le trasladaba a Beirut.

1988 – Reagan y Gorbachov ratifican en Moscú el acuerdo EEUU-URSS para la eliminación de misiles de alcance intermedio.

1988 – El rey Juan Carlos de España inaugura en Madrid la Conferencia Europea de Solidaridad con el Tercer mundo.

1990 – Bush y Gorbachov firman en Washington un documento sobre la reducción de sus armas estratégicas.

1991 – El volcán Pinatubo entra en erupción luego de 600 años.

1993 – 12 muertos y 100 heridos por granadas serbias en un partido de fútbol en Sarajevo.

1994 – Armando Calderón asume la presidencia de El Salvador.

1994 – Entra en vigencia el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica).

1995 – El poeta José Hierro obtiene el IV Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía.

1996 – Nace Tom Holland, actor y bailarín británico.

1996 – Ucrania completa la entrega a Moscú de su arsenal nuclear, en cumplimiento de un acuerdo con Estados Unidos y Rusia.

1997 – Hugo Banzer vence en las elecciones presidenciales bolivianas.

1999 – Un equipo de científicos estadounidenses consigue clonar el primer mamífero macho.

2006 – Muere Rocío Jurado, cantante y actriz española.

2008 – Muere Yves Saint Laurent, diseñador de moda francés.

2011 – Muere Manolo Otero, cantante español.

2017 – Muere Roberto De Vicenzo, golfista profesional argentino, tres veces campeón mundial.

2018 – Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del Gobierno de España en funciones tras una moción de censura contra Mariano Rajoy.

2018 – Muere Poldy Bird, poeta y escritora argentina.