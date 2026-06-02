Efemérides del 2 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

Día Internacional de da Trabajadora Sexual

– Día del Bombero Voluntario (en Argentina)

– Día del Perro (en Argentina)

– Día de la persona enferma de Miastenia Gravis (en Argentina)

– Día del Graduado en Ciencias Económicas

0455 – Los vándalos de Genserico saquean Roma.

0597 – San Agustín bautiza al rey sajón Ethelbert.

1740 – Nace el Marqués de Sade, escritor.

1794 – Se instala el Real Consulado de Buenos Aires, del que es secretario Manuel Belgrano.

1817 – Se establece por decreto El Colegio de San Carlos, origen del Nacional Buenos Aires.

1835 – Nace el Papa Pío X.

1840 – Nace el novelista y poeta inglés Thomas Hardy.

1858 – El astrónomo italiano Giovanni Battista Donati descubre en Florencia el cometa Donati.

1882 – Muere en Caprera Giuseppe Garibaldi, revolucionario nacionalista italiano.

1884 – Se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca.

1908 – En España, una Real Orden prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros.

1909 – Primer vuelo en aeroplano con pasajeros.

1910 – Descubren una tribu de pigmeos en Nueva Guinea Holandesa.

1922 – Nace Juan Antonio Bardém, director de cine.

1926 – Tragedia en el fútbol argentino: se derrumba una tribuna durante un Boca-Huracán (hay víctimas y heridos).

1933 – Nace Horacio Ferrer, letrista y músico de tango.

1936 – Anastasio Somoza se convierte en dictador de Nicaragua.

1941 – Nace Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones.

1945 – El papa Pío XII se pronuncia contra el nazismo.

1946 – Muere Ramón Carcano, historiador y político argentino.

1946 – Se establece por referendum la República en Italia.

1949 – Transjordania pasa a denominarse oficialmente Jordania, tras la anexión de la zona oriental de Palestina.

1953 – Coronación de Isabel II, reina de Inglaterra.

1957 – Más de 2.000 científicos de todo el mundo piden la suspensión de las pruebas con armas atómicas.

1961 – Nace Alejandro Agresti, director de cine argentino.

1963 – El príncipe regente, Faisal, decreta la abolición de la esclavitud en Arabia.

1966 – Nace el músico español Pedro Guerra.

1966 – Aluniza el Surveyor 1.

1972 – Se crea la Universidad Provincial de La Rioja (Argentina).

1972 – Camerún se convierte en una República unitaria.

1973 – El boxeador argentino Carlos Monzón vence a su retador al campeonato mundial, Emile Griffith.

1975 – Celestino Rodrigo asume el Ministerio de Economía de la Argentina.

1977 – Nace el futbolista argentino Carlos Maximiliano Estévez.

1982 – Comienza en Cuba la conferencia de países no alineados.

1987 – Muere Andrés Segovia, célebre guitarrista español.

1988 – Nace Sergio «Kun» Agüero, futbolista argentino.

1989 – Biólogos italianos encuentran un nuevo y sencillo mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio.

1990 – Muere Rex Harrison, actor inglés.

1997 – Elecciones en Canadá: Joseph Jacques Jean Chrétien logra su reelección como primer ministro.

1998 – El poeta José Angel Valente obtiene el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

1999 – El Gabinete de Seguridad de Israel estudia una intervención terrestre sobre el Líbano.

2001 – Nepal: El rey y la reina de Nepal son asesinados a balazos por su hijo, el príncipe heredero Dipendra, tras una pelea durante una cena en el palacio real de Narayan Hity en Katmandu. El príncipe heredero, de 30 años, que también mató a otros nueve miembros de la familia real, intentó suicidarse y murió días después.

2003 – Lanzamiento de la nave espacial Mars Express

2007 – Italia: Por primera vez en la historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el conocido estadio de San Siro en Milán

2008 – Muere Mel Ferrer, actor estadounidense.

2009 – Chile: Se retira el futbolista Marcelo Salas, jugador reconocido en Argentina e Italia, y uno de los ídolos del fútbol chileno.

2014 – En Madrid (España), el rey de España, Juan Carlos I anuncia en mensaje oficial que abdica en favor de su hijo el Príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI de España.

2015 – En Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter anuncia su dimisión en el cargo y que llamara al consejo de dicho organismo para elegir sucesor, (puso su cargo a disposición hasta 2016).

2022 – La ONU reconoce formalmente el nuevo nombre oficial de Turquía como Türkiye, en sustitución de Turkey, que en inglés significa pavo.

2024 – Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer en ser electa presidenta en la historia de México.