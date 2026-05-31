Efemérides del 31 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

EDITOR 31 de mayo de 2026
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  • 1556 – Muere San Ignacio de Loyola, el religioso católico y militar castellano que fundó la Compañía de Jesús, la orden religiosa a cuyos miembros se conoce como jesuitas
  • 1819 – Nace el poeta estadounidense Walt Whitman
  • 1859 – Se inaugura en Londres el Big Ben
  • 1879 – Se inaugura el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York
  • 1889 – Se produce la inundación de Johnstown, en Estados Unidos. Mueren 99 familias; entre ellos, 396 niños
  • 1930 – Nace Clint Eastwood, actor y director de cine, quien protagonizó El bueno, el malo y el feoHarry el sucio Gran Torino, entre otras películas
  • 1935 – Comienza a funcionar el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
  • 1935 – Un terremoto destruye la ciudad de Quetta, Pakistán, y mueren más de 56.000 personas
  • 1948 – Nace en el Reino Unido el baterista británico John “Bonzo” Bonham, integrante de la banda de rock Led Zeppelin.
  • 1962 – Condenan a la horca en Israel a Adolf Eichmann, criminal nazi, responsable del holocausto judío.
  • 1965 – Nace Brooke Shields, actriz estadounidense.
  • 1970 – Un terremoto deja más de 60.000 muertos, 20.000 desaparecidos y 200.000 heridos en Perú.
  • 1976 – Nace Colin Farrell, actor irlandés que tuvo papeles en las películas Alejandro Magno, En brujas y Minority Report
  • 1989 – Nace el cantante y compositor español Pablo Alborán

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