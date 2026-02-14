El Arzobispo de San Juan entregó reliquias de primer grado al Centro Evangelizador Santo Cura Brochero

El lunes 16 a las 20, en la misa de sanación, se venerará y bendecirá con dicha reliquia, en el centro evangelizador en honor al santo, en Chimbas.

El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero de San Juan, que se encuentra en Chimbas, recibió de manos del Arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, una reliquia de primer grado, en este caso un hueso del santo enviado desde el Santuario de Córdoba.

Cabe destacar que el lunes 16 a las 20, en la misa de sanación, se venerará y bendecirá con dicha reliquia a los fieles que deseen asistir al centro de devoción, ubicado en Necochea y Rodríguez Este.