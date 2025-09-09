El Centro Valenciano de San Juan celebró 56 años de historia, cultura y deporte

EL REPORTERO 9 de septiembre de 2025
Martin valenciano

El vicegobernador Fabián Martín participó del almuerzo conmemorativo, en una jornada que resaltó el valor de las raíces y la diversidad cultural.

El Centro Valenciano de San Juan celebró su 56° aniversario con un emotivo almuerzo en sus instalaciones, ubicado en el departamento Rawson. El evento contó con la participación del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, y del intendente rawsino, Carlos Munisaga, quienes compartieron el encuentro junto a autoridades del centro, socios, familias y representantes de la comunidad valenciana local.

La institución, fundada el 27 de agosto de 1969, mantiene vivo el legado de los inmigrantes españoles que llegaron a San Juan desde la Comunidad Valenciana, transmitiendo generación tras generación sus costumbres, tradiciones y valores.

Durante el encuentro, el vicegobernador expresó su reconocimiento al trabajo de la comisión directiva y destacó el papel fundamental que cumplen las colectividades en el entramado social sanjuanino. Por su parte, el intendente Carlos Munisaga felicitó a la institución y subrayó la importancia de preservar las raíces, fortalecer los lazos comunitarios y transmitir las tradiciones que nos enriquecen como sociedad. Ambos agradecieron al presidente del centro, Hugo Soliveres, por la invitación y el trabajo sostenido a lo largo de los años.

El Centro Valenciano continúa siendo un espacio de encuentro intergeneracional, donde se promueve la cultura, el deporte, la gastronomía, el arte y los vínculos que mantienen viva una parte esencial de la historia inmigrante de San Juan.

