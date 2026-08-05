El Consejo Federal de AFA protagonizó una jornada histórica para el fútbol de Calingasta

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte estuvo representado por el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros.

Calingasta vivió una jornada histórica con la visita de autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un encuentro que reunió a dirigentes, árbitros, entrenadores, delegados, jugadores y público en general para fortalecer el desarrollo del fútbol en el departamento.

En representación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte participó el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, quien acompañó esta importante iniciativa junto a autoridades de la Liga Calingastina de Fútbol, la Federación Sanjuanina de Fútbol y referentes del fútbol argentino.

La actividad contó con la presencia de destacadas autoridades del Consejo Federal de AFA, entre ellas Javier Trueque, vicepresidente de AFA; Sergio Pezzotta, árbitro nacional; Paola Soto, presidenta del Fútbol Femenino; Raúl Bornia, integrante del Tribunal de Penas; y Marcelo Moure, gerente administrativo.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones y capacitaciones orientadas al fortalecimiento institucional, la formación de dirigentes y árbitros, el crecimiento del fútbol femenino y el desarrollo integral de las ligas del interior, generando un espacio de intercambio y actualización para todos los actores del deporte.

La visita del Consejo Federal de AFA marcó un hecho sin precedentes para Calingasta, consolidando el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas para seguir impulsando el crecimiento del deporte en el departamento, promoviendo más oportunidades de formación, participación y desarrollo para toda la comunidad.