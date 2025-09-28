El fuerte viento derrumbó una precaria vivienda

En el departamento de Sarmiento, provincia de San Juan. El viernes próximo pasado 26 de septiembre, se produjo un derrumbe del techo de la vivienda perteneciente a la familia compuesta por Vanina Diaz y Jonathan Alfaro.

Uno de sus hijo quedó atrapado por el derrumbe, posteriormente rescatado y trasladado al hospital donde permaneció internado por precaución, al día siguiente fue dado de Alta. El resto de sus hijos que no sufrieron heridas fueron trasladados al cuidado de su abuela.

El Cacique de la Comunidad Huarpe en Aguas Verdes Lagunas de Guanacache, José Díaz, manifestó en Radio Nacional que la damnificada es su hermana, además solicitó ser escuchado por las autoridades municipales, para llevar solución a las diferentes familias de la zona, que no tienen una vivienda digna, carecen de agua potable y energía eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional, había anunciado alerta naranja para la provincia sanjuanina, primero azotó el viento Zonda y aproximadamente a las 19 hs llegó el Sur, con ráfagas que superaron los 85 km por hora.

Se produjo corte de energía eléctrica en algunas localidades de distintos departamentos, caída de árboles y disminución del agua potable.