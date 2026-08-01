El gobernador de San Juan Marcelo Orrego en su cuenta de X expresó palabras de agradecimiento para los funcionarios que perdieron la vida en la tragedia aérea

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
fallecidos helicoptero

Despedimos a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Germán Videla con el profundo respeto que merecen quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos.

Acompaño a sus familias, amigos y compañeros con mucho cariño. Su compromiso y su ejemplo permanecerán siempre en la memoria de nuestra provincia.

Despedimos con profundo respeto a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Su compromiso y vocación permanecerán para siempre en la memoria de nuestra provincia”, expresó el mandatario.

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