El gobernador de San Juan Marcelo Orrego en su cuenta de X expresó palabras de agradecimiento para los funcionarios que perdieron la vida en la tragedia aérea

Despedimos a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Germán Videla con el profundo respeto que merecen quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos.

Acompaño a sus familias, amigos y compañeros con mucho cariño. Su compromiso y su ejemplo permanecerán siempre en la memoria de nuestra provincia.

“Despedimos con profundo respeto a quienes dedicaron su vida al servicio de los sanjuaninos. Su compromiso y vocación permanecerán para siempre en la memoria de nuestra provincia”, expresó el mandatario.