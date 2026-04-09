El gobernador Marcelo Orrego celebró la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares

El gobernador de la provincia de San Juan Marcelo Orrego, celebró la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en Diputados.

Damos un paso importante hacia reglas más claras, con base científica, que cuidan el agua y garantizan la protección de nuestros glaciares, permitiendo el desarrollo productivo de la provincia. ￼

Argentina y San Juan, como protagonista de esta segunda gran era minera, necesitan previsibilidad para crecer, generar trabajo y decidir sobre sus recursos, y eso es lo que hemos logrado.

Seguimos avanzando con responsabilidad: cuidando lo nuestro y construyendo el San Juan que viene