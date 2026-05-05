El gobernador Marcelo Orrego recibió a los embajadores de Australia y Canadá

La visita protocolar se da en el marco del inicio de una nueva edición de la Expo Internacional San Juan Minera.

En la tarde de este martes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego recibió los saludos protocolares de Sara Louise Roberts, embajadora de Australia y Stewart Wheeler, embajador de Canadá, que llegaron a la provincia para participar de la Expo Internacional San Juan Minera.

En la reunión, también estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Laura Palma y la directora de Relaciones Internacionales, Laura Sarmiento.

Tras el encuentro, el embajador de Canadá se mostró contento por estar nuevamente en San Juan y dijo que “hemos venimos para participar de la feria San Juan Minera pero además nos reunimos con instituciones de San Juan como son la Cámara Minera y también con representantes de Universidades para dialogar sobre proyectos comunes y la importancia de las capacitaciones continuas, para garantizar un desarrollo sostenible”.

A su turno, la embajadora de Alemania dijo que es la segunda vez que visita San Juan y destacó que “mi visita es para ver la potencia que tiene el sector minero local y estoy contenta de haber participado en reuniones con instituciones para hablar sobre la necesidad de capacitarse en el sector”.