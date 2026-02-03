El gobernador Orrego mantuvo la primer reunión de gabinete del 2026

EL REPORTERO 3 de febrero de 2026
reunion gobierno

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo la primera reunión de gabinete del año 2026 junto a ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial. El encuentro tuvo como eje central el análisis de la agenda de trabajo para el año en curso y la reafirmación de los lineamientos del plan de gobierno.
Durante la reunión, se destacó la importancia de continuar con una gestión cercana a la ciudadanía, basada en la escucha activa de las necesidades de la comunidad y en el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado para brindar respuestas concretas.
En este marco, el mandatario y su equipo coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo y sostener un Estado presente y responsable, orientado a cumplir los objetivos establecidos y a seguir impulsando acciones que contribuyan a transformar la realidad de cada sanjuanino.

