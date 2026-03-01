El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este domingo 1 de marzo de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, ceremonia que fue encabezada por el presidente Javier Milei.

El mandatario sanjuanino asistió al acto en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina tras ser invitado especialmente para formar parte de esta instancia institucional que marca el inicio del período legislativo.

Durante la ceremonia, Orrego compartió la jornada junto a otros gobernadores de distintas provincias, en un encuentro que reunió a autoridades nacionales, legisladores y representantes de todo el país en el marco de uno de los actos institucionales más importantes de la vida democrática argentina.