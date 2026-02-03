El gobernador participó de la apertura de Vacacionarte, la colonia de arte del Museo Franklin Rawson
El gobernador Marcelo Orrego participó de la apertura de una nueva edición de Vacacionarte, la colonia de arte que se desarrolla en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y que está destinada a niñas, niños y adolescentes. En la actividad estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y por el director del MPBAFR, Emanuel Díaz.
En este contexto, el gobernador dijo: “Es una enorme alegría para mí estar en el Museo Franklin Rawson, que cumple 90 años y ya es parte del corazón de los sanjuaninos. Vacacionarte es un clásico que abre espacios de creatividad, juego, encuentro y aprendizaje para los chicos, y este año damos un paso más incorporando por primera vez talleres para adultos, demostrando que el arte no tiene edad. Esta propuesta invita a animarse a crear, expresarse y encontrarse con otros, revalorizando nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, en una experiencia inclusiva, pensada para disfrutar y aprender en comunidad, sin exigencias previas. Estamos convencidos de que estos espacios transforman realidades, fortalecen los vínculos y consolidan al museo como un lugar vivo y abierto, donde chicos y adultos pueden descubrir y expresar todo su potencial creativo”.
Vacacionarte es un proyecto de educación no formal que tiene como principal objetivo estimular el desarrollo de la creatividad y acercar a las infancias a los diversos lenguajes artísticos, promoviendo distintas formas de expresión y realización personal a través del arte.
La colonia de arte del Museo Franklin Rawson se consolida como una plataforma educativa, cultural y artística única en la provincia por sus características, que motiva a niñas, niños y adolescentes a desarrollar su potencial creativo en un ambiente pensado para crear vínculos, aprender y fortalecer desde temprana edad la apropiación del patrimonio y su historia.
En su 18ª edición, y en el marco de los 90 años de la fundación del Museo Franklin Rawson, la propuesta tiene como eje central la identidad y el sentido de pertenencia al museo, entendido como un espacio que funciona como hogar simbólico de toda la comunidad sanjuanina.
Durante el verano, las y los participantes experimentan talleres de pintura, escultura, yoga, danza, literatura, fotografía, producción audiovisual, origami, maquillaje, técnicas textiles y laboratorio químico, entre otras propuestas que amplían la mirada sobre el arte y promueven una conexión integral desde todos los sentidos.
La iniciativa, diseñada por el MPBAFR y coordinada por un equipo de docentes especializados, apunta además a fomentar la imaginación y fortalecer la autoestima, a partir de una experiencia situada y en contacto directo con el arte.
La colonia de arte Vacacionarte comenzó el lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, desarrollándose de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, en el Museo Franklin Rawson.