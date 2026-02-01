El Gobierno continúa con la asistencia a las zonas afectadas por el temporal
En el marco del operativo integral dispuesto por el Gobierno de San Juan, en el que se unificaron todos los ministerios provinciales, durante el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se asistió a familias afectadas por las lluvias y crecientes en distintos puntos de la provincia.
Las intervenciones se realizaron en los siguientes departamentos:
Pocito; Caucete; Albardón; Angaco; Capital; Chimbas; 9 de Julio; Rawson; Rivadavia; Santa Lucía; San Martín; 25 de Mayo.
Como parte del protocolo establecido, la situación continúa siendo monitoreada de manera permanente mientras se mantenga vigente el alerta meteorológico.