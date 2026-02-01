El Hospital Rawson avanza en medicación personalizada

El laboratorio donde se preparan medicamentos magistrales aporta soluciones que benefician a los pacientes, mejorando sus tratamientos.

La puesta en marcha del Laboratorio de Formulaciones No Estériles del Hospital Rawson representa un importante avance en la atención de pacientes, especialmente en cuidados paliativos, consultorio de dolor y pediatría. Este espacio permite elaborar medicamentos de manera personalizada, ya que no se encuentran en el mercado, adaptando dosis, formas farmacéuticas y combinaciones específicas según las necesidades de cada paciente.

De esta manera se mejoran los tratamientos y sobre todo la calidad de vida de los pacientes, favoreciendo una mejor adherencia terapéutica y una atención más humana y cercana.

La preparación de medicamentos magistrales dentro del hospital es una práctica esencial que aporta múltiples beneficios, tanto para los pacientes como para el sistema de salud:

Atención personalizada: permite ajustar los tratamientos cuando los medicamentos comerciales no se adaptan a las características del paciente, algo fundamental en niños, adultos mayores y personas con enfermedades poco frecuentes.

Mayor acceso a los tratamientos: facilita la disponibilidad de medicamentos que no se encuentran en presentaciones comerciales o en las dosis requeridas.

Calidad y seguridad: cada preparación se realiza bajo estrictos lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, garantizando altos estándares de control y seguridad.

Optimización de recursos: contribuye a una utilización más eficiente de los insumos, reduciendo costos y evitando desperdicios.

Formación e innovación: el laboratorio promueve la capacitación continua del personal farmacéutico y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

Mejor gestión de medicamentos: al producirse dentro del hospital, se asegura una respuesta más rápida y oportuna a las necesidades de los pacientes.

Este laboratorio no solo elabora medicamentos: acompaña, cuida y responde a realidades clínicas que requieren sensibilidad, precisión y compromiso profesional.