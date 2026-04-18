El Hospital Rawson puso en marcha el Programa Crear Lazos

Bajo el lema «El Hospital Rawson va a tu Centro de Salud/Hospital», esta iniciativa busca descentralizar el conocimiento científico y compartir experiencias con profesionales de todas las zonas sanitarias.

El Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, reconocido por su actividad científica de primer nivel, puso en marcha el «Programa Crear Lazos». Esta iniciativa, que lleva por lema «El Hospital Rawson va a tu Centro de Salud/Hospital», tiene como objetivo trasladar la actualización técnica y profesional a cada rincón de San Juan, mejorando la calidad de atención de todos los ciudadanos.

Bajo la coordinación del director médico del Hospital Rawson, Adrián D’Ovidio, y con la participación activa de las distintas Zonas Sanitarias, el programa propone una dinámica de intercambio horizontal. No se trata de clases magistrales, sino de jornadas de actualización donde se discuten estrategias y se comparten experiencias clínicas reales entre el personal docente del staff del Hospital Rawson y los profesionales locales.

Un inicio exitoso en la Zona Sanitaria II

Con la participación de más de 100 asistentes, la primera jornada de este programa se desarrolló con éxito en la Zona Sanitaria II. El acto de apertura contó con la presencia del Secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, Gastón Marcelo Jofré, acompañado por el jefe de dicha zona, José Bernal.

El jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal, señaló: “Hoy estamos disfrutando de algo muy importante como es sentarnos los colegas, que es muy difícil hacerlo. El realizar capacitación, el compartir conocimientos con los distintos niveles. Es una necesidad imperiosa que ustedes vengan y nos compartan sus experiencias, su forma de trabajo, su metodología y crear estos lazos y estas redes”.

Por su parte, el director Adrián D’Ovidio, afirmó: “Yo creo en las conductas proactivas: la idea es que ahora el Hospital, que tiene una actividad científica permanente, llegue a las distintas zonas sanitarias para básicamente crear lazos. No venimos a enseñar nada, venimos a compartir. La idea es que quien está de guardia en cualquier centro de salud no esté más solo”.

Finalmente, el Secretario Gastón Marcelo Jofré expresó: “me llena de orgullo de ver esta iniciativa. La idea de esta gestión es que los que hacemos salud lleguemos a toda la comunidad, por eso en el Hospital San Roque de Jáchal se crearon distintos servicios para la comodidad y en pro de la salud: una maternidad, una terapia intensiva, un servicio de diálisis, de oncología y eso genera mucha satisfacción”.

Es para destacar que en este primer encuentro participaron los jefes de servicios del Hospital Rawson, quienes encabezaron las disertaciones y el intercambio técnico. Su presencia refuerza el compromiso institucional de volcar la experiencia de los especialistas de mayor jerarquía hacia el primer nivel de atención, garantizando un nivel académico de excelencia en el terreno.

Dinámica y temas clave

La propuesta de «Crear Lazos» consiste en una visita mensual a los distintos centros de salud. El cronograma continuará en la Zona Sanitaria II, donde se abordará el Módulo 1, que incluye temas críticos para la atención de urgencias y medicina general:

Dolor Precordial: ¿Es un síndrome coronario agudo? (Servicio de Cardiología).

¿Es un síndrome coronario agudo? (Servicio de Cardiología). Emergencias Psiquiátricas: Abordaje inicial (Servicio de Psiquiatría).

Abordaje inicial (Servicio de Psiquiatría). ACV: Reconocimiento rápido de señales de alarma (Servicio de Neurología).

Reconocimiento rápido de señales de alarma (Servicio de Neurología). Abdomen Agudo: Criterios de derivación médica vs. quirúrgica (Servicio de Cirugía General).

Criterios de derivación médica vs. quirúrgica (Servicio de Cirugía General). Niño Febril: Protocolos de atención (Servicio de Pediatría).

Protocolos de atención (Servicio de Pediatría). Triage: Clasificación de urgencias (amarillo, naranja, rojo) a cargo del Depto. de Enfermería.

Mejores profesionales para una mejor salud

Con esta iniciativa, el Hospital Rawson reafirma su rol como centro de referencia, no sólo en la atención de pacientes, sino como un polo de capacitación permanente. A través de sus cursos, jornadas y ateneos, el hospital busca que el «saber médico» circule por toda la provincia, fortaleciendo la red de salud pública y estrechando vínculos entre los profesionales de los distintos niveles de atención.