El Hospital Rawson realizará una campaña de control de cáncer de cuello uterino durante marzo

Todos los viernes del mes de marzo se realizarán estudios de PAP y test de VPH de forma gratuita para mujeres sin obra social. La atención será por orden de llegada hasta completar los 100 turnos diarios.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson refuerza su compromiso con la salud de las mujeres, mediante una nueva edición de la “Campaña de prevención de cáncer de cuello de útero”. El objetivo principal es concientizar sobre la importancia de los controles ginecológicos periódicos para prevenir una enfermedad que, detectada a tiempo, es tratable y curable.

Bajo el lema «Hacete el estudio de PAP o TEST HPV», la sección Patología Cervical del servicio de Ginecología destaca que estos operativos hospitalarios buscan que las mujeres accedan a estos estudios fundamentales de manera rápida y gratuita, facilitando que más personas puedan completar sus controles anuales.

El estudio de Papanicolaou (PAP) es un examen de detección de cáncer de cuello uterino y el test de HPV o VPH busca la presencia del virus del papiloma humano, que puede causar cáncer de cuello uterino.

¿A quién está dirigida la campaña?

A Mujeres de hasta 65 años que lleven dos años activas sexualmente y que:

No se hayan realizado su control ginecológico anual.

No cuenten con cobertura de obra social.

Cronograma y modalidad de atención

Durante todos los viernes de marzo, las interesadas podrán acceder al estudio de Papanicolaou (PAP) o al Test de VPH de manera gratuita y sin turno previo en los siguientes horarios:

Fechas: Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo.

Viernes 6, 13, 20 y 27 de marzo. Lugar: Consultorios Externos Adultos del Hospital Rawson.

Consultorios Externos Adultos del Hospital Rawson. Horario: De 09:00 a 14:00 horas.

De 09:00 a 14:00 horas. Cupos: Se otorgarán 100 turnos por día, asignados por estricto orden de llegada.

Requisitos para el estudio:

Asistir con DNI.

No estar menstruando.

No haber tenido relaciones sexuales en las 72 horas previas al estudio.

No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) previamente.