El municipio de Capital decidió señalizar para evitar más accidentes en Pedro de Valdivia y Periodistas Sanjuaninos

El martes, en la ciudad Capital de la provincia de San Juan, la locutora Elena Balmaceda protagonizó un impactante accidente.

Circulaba por Pedro de Valdivia (calle principal) pero en la diagonal de Periodistas Sanjuaninos (calle transversal), una camioneta que venía por mano derecha, cruzó sin frenar.

Si bien el que circula por mano derecha tiene el paso, hay excepciones a la regla:

ARTICULO 41. — PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante:

a) La señalización específica en contrario;

b) Los vehículos ferroviarios;

c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión;

d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha;

e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;

f) Las reglas especiales para rotondas;

g) Cualquier circunstancia cuando:

Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre.

Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no.

En el Audio escuchamos al Director del Estacionamiento Controlado (ECO) de San Juan, Arturo González.

La locutora Elena Balmaceda, realizó un vídeo al otro día en el lugar del accidente, donde se demuestra claramente, que quien viene por mano derecha, no debe cruzar una calle de doble mano, sin frenar ni mirar.

En el vídeo se observa como los conductores que venían por la misma calle mano derecha, se detienen, se aseguran que puedan pasar. Actitud que no tuvo, el conductor de la camioneta del día martes.

Ante las dudas planteadas en diferentes medios de comunicación y redes sociales de quién tiene el paso, el municipio de la Capital, rápidamente al enterarse del accidente, este jueves se acercó hasta el lugar donde se produjo y determinó: el que circula por mano derecha calle Periodistas Sanjuaninos, debe bajar la velocidad, detenerse para mirar hacia ambos costados izquierdo y derecho, recién cruzar la calle Pedro de Valdivia, que tiene doble circulación.

Además, se insta a los conductores que respeten las señales establecidas.

El municipio de la Capital señalizó la circulación por mano derecha, en Periodistas Sanjuaninos con:

Resaltos Viales

Señal de PARE y Resalto Vial

La locutora Elena Balmaceda que trabaja en LRA 23 Radio Nacional San Juan y es periodista de nuestro diario digital www.conlagente.com.ar agradeció al Secretario Administrativo del municipio de la Capital Juan Sanso, porque apenas vio el vídeo, se comunicó con ella para preguntarle primero, por su estado de salud y expresarle que inmediatamente tomarían decisiones al respecto, lo evaluó con el Director del Estacionamiento Controlado (ECO) Arturo González y este jueves se llevó a cabo la señalización.