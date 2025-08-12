El pádel sanjuanino sigue en pleno crecimiento

En la presente temporada, el pádel sanjuanino ha comenzado a trascender límites provinciales gracias a las magníficas actuaciones de deportistas locales que vienen destacándose.

En el ámbito profesional debutaron Macarena Gómez y Agostina Dalmónego; en el selectivo de Menores de Pádel, organizado por APA, Asociación del Pádel Argentino, las albardoneras Oriana Giménez y Angelina Ibaceta vienen de ganar el torneo en Córdoba en Sub 14B y el próximo fin de semana irán por un gran cierre de temporada en el Master de Buenos Aires.

En ese torneo en la Docta, estuvieron Juan Cruz Chiffel Dávila, Joaquín Paredes, Enzo Cáceres, Emiliano Cáceres, Homero Castro. Todos ellos dejaron en alto el nombre de San Juan, logrando importantes clasificaciones y podios.

En la categoría Sub 16 B Caballeros, la dupla conformada por Uriel Alameda y Mateo Pérez llegó hasta las semifinales, demostrando gran nivel de juego y trabajo en equipo.

Entre los representantes de menor edad, destacar la actuación de Julieta Gómez Dalmónego, jugadora oriunda de Media Agua, quien cumplió un papel sobresaliente en su categoría.

Julieta tiene 12 años, juega actualmente en categoría Sub 12A y quedó ubicada en el décimo puesto del ranking nacional; es la única nena de San Juan que juega en la categoría Sección A. Hizo pretemporada en San Luis a principio de año y aparecieron buenos resultados, ganando en Mendoza y San Juan.

No fue sencillo conseguir compañera, por lo que, Abril Romero, de Coronel Suárez, Buenos Aires fue su pareja en los torneos nacionales, logrando un muy buen entendimiento y llegando a clasificar para jugar el Master que se disputará del 15 al 17 de agosto en Pilar, Buenos Aires.

En esta ocasión no estará acompañada por Abril, quien estará ausente por problemas de salud y en su lugar, la compañera de Julieta será Pilar Placeres, de Buenos Aires.

Los planes para esta semana de competencia contemplan entrenar por primera vez juntas en Mendoza desde este lunes y el jueves partir hacia Buenos Aires, ya que el viernes comienza el torneo.

.