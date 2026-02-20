El Parque Sarmiento abre sus puertas para visitas educativas nocturnas

La Secretaría de Ambiente propone dos actividades gratuitas para conocer especies clave del área protegida y promover su conservación.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable invita a participar de dos actividades de educación ambiental en el Parque Provincial Presidente Sarmiento, un espacio clave para la conservación de la biodiversidad local.

En el marco de las actividades de verano, se desarrollarán propuestas abiertas al público que combinan recreación, conocimiento científico y sensibilización ambiental.

Por un lado, el sábado 21 de febrero a las 20:30 hs. tendrá lugar la propuesta “Explorando la noche: El mundo de los murciélagos”, una caminata nocturna orientada al avistamiento y conocimiento de estas especies fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. La actividad será guiada por integrantes del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA – Delegación San Juan).

Por otro, el viernes 27 de febrero a las 20:30 hs. se realizará la caminata didáctica guiada “Serpientes, Arañas y Escorpiones”, enfocada en el reconocimiento de estas especies, su rol ecológico y las medidas de prevención y convivencia. La actividad contará con la orientación de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan y del Museo Provincial de Ciencias Naturales.

Ambas actividades son gratuitas, con cupos limitados, y requieren inscripción previa vía WhatsApp al 264-4468982 (solo mensajes).

El Parque Provincial Presidente Sarmiento constituye un humedal de alto valor ambiental. Este tipo de ecosistemas se caracteriza por la presencia permanente o temporaria de agua, lo que permite el desarrollo de una rica biodiversidad. En el Parque conviven una gran cantidad de aves, anfibios, reptiles, insectos y mamíferos, además de una vegetación adaptada a condiciones de humedad variable.

Los humedales cumplen funciones ecológicas esenciales: actúan como reguladores naturales del agua, contribuyen a la recarga de acuíferos, amortiguan eventos climáticos extremos y funcionan como filtros biológicos que mejoran la calidad del agua.