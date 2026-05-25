El pueblo sanjuanino celebró los 216 años de la Revolución de Mayo con un emotivo desfile cívico-militar

El festejo se realizó en Capital. Arrancó en la plaza 25 de Mayo, para luego trasladarse a la Catedral. Las actividades fueron encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego.

La provincia de San Juan vistió sus calles de celeste y blanco este fin de semana para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Los actos oficiales estuvieron encabezados por el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y los miembros del gabinete provincial.

Las actividades protocolares del primer mandatario comenzaron temprano con la tradicional Revista y saludo a los efectivos militares formados en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

Posteriormente, las autoridades ingresaron a la Iglesia Catedral para participar del solemne Tedeum, el cual fue oficiado por el Obispo auxiliar, monseñor Gustavo Larrazábal.

En este contexto, Larrazábal dijo: Nosotros los argentinos hemos de darnos cuenta que no puede haber diálogo con violencia o discursos de odio, porque esto no tiene lógica. No puede haber connivencia con la injusticia, porque ésta empobrece al vulnerable. No hay lugar para la indiferencia, porque ésta mata.

Agrego que ¡el “sálvese quien pueda”, del individualismo feroz, no conduce a ningún puerto de felicidad personal y menos aún a la paz interior necesaria para un desarrollo autentico y cuánto empobrece a la paz social que habilita a todos los pueblos a vivir con dignidad!

Por otro lado dijo: Es posible construir comunión en medio del desacuerdo, pero esto solo lo pueden lograr aquellas grandes personas dispuestas a ir más allá de la superficie del conflicto y a ver a los demás en su más profunda dignidad. Esto exige reconocer un principio indispensable para la construcción de la amistad en la sociedad: que la unidad es más importante que el conflicto.

Por su lado, el gobernador Marcelo Orrego dijo: «Hoy nos convoca una fecha muy especial para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el número 216º, y para honrar nuestra historia y nuestros símbolos patrios. Es una inmensa alegría compartir esta jornada de encuentro con toda la comunidad sanjuanina y reafirmar los valores que construyen nuestra identidad como argentinos todos los días. La patria se construye todos los días cuando una comunidad transmite sus valores, su historia y su amor por la Argentina y ese amor pasa de generación en generación. Cuando un abuelo le cuenta a su nieto cómo se vivía el 25 de mayo cuando él era pequeño, porque no se puede amar lo que no se conoce».

Un desfile multitudinario sobre la avenida principal

La celebración patriótica tuvo su punto máximo a partir de las 11:30 horas con el inicio del tradicional Desfile Cívico-Militar. El despliegue contó con una masiva concurrencia de sanjuaninos que se acercaron a acompañar el paso de las delegaciones.

Del desfile participaron:

• Fuerzas militares, de seguridad, policiales y el Servicio Penitenciario Provincial.

• Colectividades y diversas instituciones culturales.

• La Confederación Gaucha Argentina y la Federación Gaucha de San Juan, aportando el color de nuestras tradiciones.

El ámbito escolar tuvo un rol protagónico en los festejos. Según informaron desde el Ministerio de Educación, un total de 44 instituciones educativas formaron parte del desfile, movilizando a casi 1.500 estudiantes y docentes.

La columna escolar estuvo acompañada en primera línea por las máximas autoridades de la cartera: la ministra de Educación, Silvia Fuentes; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; y los directores de las distintas áreas.

El infaltable chocolate patrio.

En la previa del desfile, se vivió un momento de camaradería e identidad nacional gracias al reparto del tradicional chocolate caliente entre los estudiantes, docentes y el público asistente. Esta iniciativa fue posible gracias a un trabajo colaborativo y articulado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y los efectivos del Ejército Argentino.