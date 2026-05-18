El Registro Civil facilita la inscripción de partidas para ciudadanos nacidos fuera de San Juan

El Ministerio de Gobierno ofrece un servicio clave para los ciudadanos nacidos en otras provincias o en el extranjero que actualmente residen en territorio sanjuanino. A través de la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, este procedimiento permite incorporar formalmente al sistema local actas de nacimiento, matrimonio o defunción emitidas fuera de la provincia.

La utilidad principal de este trámite es facilitar, centralizar y acelerar cualquier gestión administrativa posterior que requiera la presentación de dicha información personal, evitando que el ciudadano deba solicitar copias a su jurisdicción de origen de manera constante.

Requisitos y documentación a presentar

Para iniciar la gestión en la sede del Registro Civil, se debe aportar la siguiente documentación según el caso:

Identificación: original y copia del DNI de quien solicita el trámite.

Actas nacionales de matrimonio: partida debidamente legalizada, acompañada por el Oficio Judicial en soporte papel que ordena su inscripción, con las firmas y sellos originales del juez o secretario interviniente.

Documentación de origen extranjero : las actas deben estar legalizadas y apostilladas para validar su vigencia legal en el país. Se contemplan los siguientes marcos regulatorios:

Apostilla de La Haya (Ley 23.458).Legalización consular: tramitada ante el Consulado Argentino en el país emisor (Decreto 1629/01).

Convenio con Italia: actas emitidas con fecha posterior al 23/10/1989 están exentas de legalización (Ley 23.728).

Convenio con Chile: actas posteriores al 10/11/2004 validadas por el Consulado chileno en Argentina, con la debida intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

Traducción de textos en idioma extranjero:

Cualquier documento que no esté en castellano debe ser traducido por un profesional matriculado en la provincia, con la firma debidamente legalizada ante el Colegio de Traductores Públicos de San Juan.

Si no se dispone de un traductor matriculado para un idioma específico en el país, el Colegio de Traductores deberá certificar formalmente dicha inexistencia. En ese caso, se recurrirá a un intérprete idóneo para realizar la traducción bajo declaración jurada, certificando su firma ante escribano público.

Matrimonios y divorcios del exterior: Las uniones celebradas fuera de la Argentina y sus correspondientes sentencias de disolución requieren, de forma obligatoria, la orden previa de un juez competente para su transcripción.

Modalidad de atención, costos y plazos

Población habilitada: El trámite puede ser realizado por cualquier persona interesada mayor de edad. En el caso de menores de 18 años, la gestión debe ser efectuada por sus progenitores o representantes legales, exhibiendo el DNI original.

Costo del servicio: 10 Unidades Tributarias (UT).

Lugar y horario: la atención se realiza de forma presencial, sin turno previo, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 14:00 horas. Las oficinas se encuentran ubicadas en la Dirección del Registro Civil: Santa Fe 54 (Oeste), 2º Piso, Ciudad de San Juan.

Plazo de entrega: una vez ingresada la solicitud y verificada la documentación, la transcripción en los Libros del Registro Civil se completa en un período estimado de 10 días hábiles, momento en el cual el interesado podrá retirar el acta local.

Canales de consulta

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la institución dispone de las siguientes vías de comunicación directa:

Teléfono: 0264 4936836

Correo electrónico: direccion.registrocivil@sanjuan.gov.ar