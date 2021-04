El Sanjuanino Naranjo hizo todo bien, termino segundo en Buenos Aires

El domingo, como estaba establecido en el cronograma de la categoría Junior en el Kartodromo Ruben Luis Di Palma de Cuidad Evita el Sanjuanino realizo una tanda de entrenamiento (warm up) para quitar tensiones y alistarse para la manga semifinal a 7 vueltas. Largando desde la tercera posición la estrategia del equipo Exprit Argentina era mantenerse entre los pilotos de las primeras filas para largar expectante en la final.

Este objetivo se logró terminando la segunda manga en la cuarta posición a 4.743seg del ganador de la serie Santiago Biagi.



En la Final pactada a 18 vueltas Joaquin decidido remontar posiciones atento al semáforo apagado con aceleración a fondo logra ubicarse en tercer lugar en la curva uno logrando prenderse en el pelotón de punta.

Muy parejo los tres primeros con resultado abierto durante la mitad de carrera el Sanjuanino decide ir por la segunda ubicación que intercambia con el cordobés Marcos Dianda un par de veces hasta que el Sanjuanino se adueña del segundo lugar del podio. Mientras tanto el puntero aprovechando la lucha detrás suyo e hizo una buena ventaja de distancia con sus rivales.

Joaquin a partir de ese momento logro varios record de vueltas terminando segundo en la bandera a cuadros a 3.354seg detrás del bonaerense Santiago Biagi.



Joaquin nos contaba “Hoy se nos dio, terminamos segundos!! Lo quiero disfrutar con el equipo, me dieron el mejor karting y se los quiero agradecer. Fue una carrera muy difícil, esperé el mejor momento para pasar al segundo, me tire y logre superarlo. Biagi se me fue un poco pero lo bueno es que estuvimos muy rápidos” Con este resultado el Sanjuanino se llevó un podio a su provincia

Joaquin agradeció el trabajo de su equipo, a su familia y al apoyo del Gobierno de San Juan junto a la Secretaria de Deportes.



El próximo compromiso del piloto Sanjuanino será en el Argentino de Karting en el Kartodromo de Trenque Lauquen Pcia de Buenos Aires los días 22, 23 24 y 25 de abril.