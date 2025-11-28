El SEC presente XXXIV Congreso Nacional de FAECyS

EL REPORTERO 28 de noviembre de 2025
congreso SEC

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan participó del encuentro en Parque Norte, representando a nuestra secretaria general Mirna Moral a través del secretario adjunto José Gremoliche.

En una jornada marcada por el debate sobre las reformas laborales que impulsa el Gobierno Nacional, se aprobaron por unanimidad la memoria y el balance presentados por la Federación.

💬 “Nos espera un 2026 muy desafiante. Pero contamos con la fuerza de un Comercio unido y comprometido en todo el país”, destacó durante el cierre, Armando Cavalieri, secretario General de

FAECyS.

#SEC#SanJuan#FAECyS#ComercioUnido#Sindicato#Trabajadores#congresonacional

Más historias

horarios SEC

Información importante

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
soberania SEC

Día de la Soberanía Nacional

EL REPORTERO 20 de noviembre de 2025
feriado nov

Feriados noviembre 2025

EL REPORTERO 12 de noviembre de 2025