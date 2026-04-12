El TC2000 hizo vibrar a San Juan

Me alegra ver cómo El Zonda, una vez más, nos brinda un verdadero espectáculo del deporte, manifestó el gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego.

Vivimos un fin de semana donde la velocidad y la pasión se volvieron a encontrar, con miles de sanjuaninos y visitantes disfrutando de nuestro histórico autódromo.

Felicitaciones a Matías Rossi por quedarse con la final del TC2000 en San Juan. Y también a Fabián Flaqué, que nos representó con un gran segundo puesto en el Top Race.

San Juan tiene todo para seguir siendo escenario de estos encuentros que se viven y se sienten en toda la provincia.