El tradicional brindis de Argentina en Chile se hará con vinos sanjuaninos

EL REPORTERO 26 de mayo de 2026
vinos chile

La Embajada Argentina en Chile realizará la tradicional conmemoración de la fiesta patria argentina, con un acto que se celebrará en el histórico inmueble de la Residencia Oficial, en la ciudad de Santiago.

Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile realizará la tradicional conmemoración de la fiesta patria argentina, en la que se congregarán más de 500 invitados, entre ellos, chilenos, argentinos y Cuerpo Diplomático de diferentes naciones. Se los agasajará con carnes, empanadas, locro, pizza y otros platos típicos argentinos.

Cabe destacar, que los vinos que se degustarán en esa fecha, por tercer año consecutivo, serán sanjuaninos. Será una selección de bodegas y cepas insignes de los valles sanjuaninos.

Para ello, el Ministerio de la Producción Trabajo e Innovación gestionó el envío de 30 cajas de diferentes tipos de vinos propuestos por 17 bodegas locales en función de su oferta exportable: Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados; Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona; La Fortuna, Ranea, Carrascosa, Pandora / Perseo y Yanzon.

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