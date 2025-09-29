El vicegobernador acompañó a los jóvenes en la FestiJoven 2025

Fabián Martín participó de los festejos por el Día del Estudiante y la Primavera en el Parque de Mayo, donde miles de sanjuaninos disfrutaron de música, juegos y actividades recreativas.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, acompañó al gobernador Marcelo Orrego en la FestiJoven 2025, la gran celebración que reunió a miles de jóvenes, familias y grupos de amigos en el Parque de Mayo con motivo del 21 de septiembre, Día del Estudiante y de la Primavera. Estuvieron presentes también los diputados Federico Rizo, Luis Rueda, Carlos Jaime y María Rita Lascano.

La jornada, organizada por el Gobierno de San Juan, incluyó shows en vivo de bandas locales, actividades deportivas y recreativas, stands informativos, food trucks y sorteos. El evento se vivió con un clima ideal, que permitió a los sanjuaninos disfrutar de una tarde y noche al aire libre, compartiendo picnics, juegos y música en un ambiente de seguridad y convivencia.

La FestiJoven 2025 desplegó una amplia propuesta artística con la participación de bandas y solistas de distintos géneros, además de competencias urbanas y actividades deportivas como vóley, fútbol tenis, básquet y skate. También hubo sorteos y premios, además de la tradicional espuma que disfrutaron los más chicos.

Con un operativo de seguridad y limpieza que garantizó el desarrollo ordenado de la jornada, la FestiJoven se consolidó como uno de los eventos juveniles más convocantes de San Juan, reuniendo a miles de personas en una verdadera fiesta popular.