El vicegobernador Fabián Martín participó de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

El viernes 11 de abril el señor vicegobernador Fabián Martín asistió junto al gobernador Marcelo Orrego a la apertura de la XXXIV edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, bajo el lema “Con la fe y la esperanza de un verdadero cambio”. Participaron más de ochenta agrupaciones gauchas de San Juan, y jinetes de toda Argentina y Chile. Acompañaron los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, Rosana Luque, Marcela Quiroga, Jorge Ripoll, y Carlos Jaime Quiroga.

La organización de la tradicional celebración estuvo a cargo de la Federación Gaucha de San Juan, y contó con el apoyo del Gobierno provincial.

Durante su discurso, el titular del Poder Ejecutivo expresó: “Miles de personas llegan desde distintos lugares para rendir homenaje, dejar promesas, encender una vela o simplemente encontrar alivio. La cabalgata es una historia de amor y de fe profundamente arraigada en nuestra cultura».

Luego, el gobernador señaló: «Tenemos que revalorizar no solo esta edición, sino sumar valor para que cada año más personas vengan a vivirla, a disfrutar también de los paisajes de San Juan. La única manera de que estos acontecimientos salgan bien y den buenos resultados es trabajando juntos. Cuando los sanjuaninos estamos unidos, no hay obstáculos que no podamos superar».

Estuvieron presentes también, el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, su excelencia Dieter Lamble; la intendente municipal de la ciudad de San Juan, Susana Laciar; legisladores nacionales y provinciales; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; jefes de Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en la provincia; intendentes municipales que participan; presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Elio Martos Vargas; concejales de la Comuna Capitalina; secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial; coordinador de Gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, ingeniero César Aguilar; secretarios y directores de la Comuna Capitalina; presidente de la Confederación Gaucha Argentina, Daniel Rojas; el interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina, Andrés López Gómez; agrupaciones gauchas de la provincia de San Juan; representantes de agrupaciones de las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Tucumán, La Rioja, Neuquén, La Pampa; y delegaciones chilenas.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Pablo Carelli